Dimessa dal San Timoteo, la 15enne è tornata alla Casa di Kore

TERMOLI. Come avevamo anticipato nella giornata di ieri, la 15enne di nazionalità eritrea caduta dal balcone dalla Casa di Kore in via dei Campioni è stata dimessa ieri mattina dall’ospedale San Timoteo e riportata nella struttura protetta, dove è in compagnia di altre sue due coetanee connazionali. L’incidente è avvenuto giovedì scorso, intorno all’ora di pranzo. L’adolescente ha due costole rotte e ora deve stare a riposo. Grazie all’intervento di un mediatore culturale si è riusciti a parlare con lei. Il suo intento è ricongiungersi con la sorella. Ora ci si cercherà di mettersi in contatto con lei.