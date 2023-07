"Stretta" sugli incivili, dal 2022 sono stati 113 i verbali per oltre 50mila euro di multe

TERMOLI. Solo tre argomenti trattati nell'ultimo Consiglio comunale di venerdì scorso, ma tutti di sostanza, almeno per quanto riguarda i settori d'interesse: tributi, bilancio e ambiente.

È stata l'occasione per fare il punto della situazione sull'attività di vigilanza delle Guardie ecologiche Congeav.

Nel 2022 sono stati elevati 68 verbali amministrativi. In particolare sanzionati abbandoni di rifiuti, errati conferimenti, mancato rispetto del calendario e uso improprio di cestini gettacarte.

Sull'abbandono dei rifiuti la somma complessiva delle sanzioni ammonta a 37.200 euro ed è stato considerato abbandono anche il rifiuto ritrovato in città ma distante dalla abitazione del presunto trasgressore (ovvero certamente obbligato in solido); tra questi, vi sono stati dei ripristini dei luoghi di macro abbandoni a cielo aperto a carico del trasgressore, (zona Rio Vivo, terreno demaniale adiacente foce Biferno), (zona lungomare nord terzo cavalcavia Statale 16 vicino Martur e attualmente chiuso l’accesso al pubblico), (piazzola sosta sulla strada provinciale 112 anche se siti di interesse provinciale).

Da considerare che il ripristino dei luoghi è stato a carico dei trasgressori per cui c’è stato un beneficio e risparmio per l’amministrazione comunale di Termoli.

Zona Rio vivo (passeggiata lungomare), sanzione e ripristino dei luoghi, ditta interessata allo smaltimento (Ecogreen Termoli). Inoltre sono stati sanzionati anche con ripristino dei luoghi ma non ancora esecutivi, nelle macro discariche di Via Mincio, S.P. 111, SP 112, SP113. Contrada fucilieri, (ancora interessata da indagini anche da parte dei Carabinieri Forestali) Contrada Pantano basso (Bufalara) interessata da indagini con denuncia penale, Contrada Pantano alto, via Marco Biagi (abbruciamento dei rifiuti interessata da indagini con denuncia penale), Cavalcavia della A14 zona industriale (attenzionata e interessata da indagine), zona del consorzio di bonifica (sanzionati e interessata da indagini), contrada Chiancate (lato Termoli), via Mar Ligure (pulita in parte perché il terreno interessato non è di pertinenza pubblica ma privata, nonostante il privato abbia messo regolare recinzione) via Adige (interessata da indagine e sottoposta a foto trappole), via delle Magnolie (attenzionata da foto trappola), Santa Maria degli Angeli.

Sugli errati conferimenti, la somma complessiva delle sanzioni ammonta a 15.600 euro per errato conferimento e sono stati considerati tutti i rifiuti lasciati a terra anziché negli appositi contenitori di raccolta.

La somma complessiva ammonta a 1.700 euro per mancato rispetto della calendarizzazione di conferimento.

Infine, la somma complessiva ammonta ad 150 euro per errato utilizzo dei cestini gettacarte.

Il totale delle sanzioni per l’anno 2022 accertate e notificate è pari a 54.650 euro.

I verbali amministrativi dell'anno 2023 da gennaio a giugno sono stati 45.

Per gli abbandoni di rifiuti, la somma complessiva delle sanzioni ammonta a euro 7.500 ed è stato considerato abbandono anche il rifiuto ritrovato in città ma distante dalla abitazione del presunto trasgressore (ovvero certamente obbligato in solido) tra questi, vi sono stati dei ripristini dei luoghi effettuati più volte di Micro abbandoni a cielo aperto a carico del trasgressore, (zona rio vivo zona vecchio sfasciacarrozze) zona lungomare nord terzo secondo cavalcavia statale 16 Bonifica effettuata più volte dal gestore e ultimamente dalle Ferrovie dello Stato. Da considerare che quest’ultimo ripristino dei luoghi è stato a carico delle Ferrovie, per cui c’è stato un beneficio e risparmio per l’amministrazione comunale di Termoli.

Restano comunque tutt’ora attenzionate le seguenti zone su cui gravano indagini e denunce penali, pertanto non possono essere pulite e/o bonificate e cioè: via Mincio, S.P. 111, SP 112, SP113. Contrada fucilieri, Contrada Pantano basso (Bufalara), Contrada Pantano alto, Via Marco Biagi, Cavalcavia della A 14 zona industriale, zona del consorzio di bonifica, contrada Chiancate (lato Termoli), Via Mar Ligure, via Adige, via delle Magnolie, via Lissa (attenzionata da foto trappola),

La somma complessiva delle sanzioni ammonta 7mila euro per errato conferimento e sono stati considerati tutti i rifiuti lasciati a terra anziché negli appositi contenitori di raccolta.

Il totale delle sanzioni per l’anno 2023 accertate e notificate è pari a 14.500. Ulteriori controlli sono stati effettuati a carico dei commercianti e artigiani per errato conferimento (circa 40 verbali di accertamento e da notificare) Effettuati controlli sulle compostiere dei cittadini a random, per l’esattezza 135 controlli con esito positivo e 2 esito negativo, il tutto notificato all’ufficio tributi.

Controllati tutti i centri commerciali, supermercati e attività zone industriale con sanzione amministrative contestate al momento ai direttori, con pagamento delle stesse. (i controlli si ripetono periodicamente).

Controlli effettuati su tutti i lidi (di cui 5 sanzionati) i controlli si ripetono sistematicamente a cadenza quindicinale.

La Congeav possiede una mappatura del terreno e territorio di Termoli, effettuata con drone regolarmente dichiarato e autorizzato al volo–pilota e brevetto volo, dove si evincono nei dettagli le aree interessate agli abbandoni ma che per motivi di privacy e di regolamentazione di volo drone, non possono essere divulgate.

Nel resoconto non sono stati conteggiati quelli in fase di accertamento, di notifiche ancora non eseguite e di quelli oggetto di indagini che porteranno certamente a notizie di reato presso le autorità giudiziarie.