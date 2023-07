Senza tregua l'emergenza incendi: solo a Termoli tre roghi in poche ore

Incendio sulla Bufalara

TERMOLI. Temperatura sui 28 gradi, ma con un elevato tasso di umidità, al 76%, nell'ultimo giorno di luglio, iniziato com'era finito ieri, con l'emergenza incendi.

A fine turno, domenica sera, Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli impegnati anche a Poggio Imperale, per un rogo di vegetazione sull'A14, in aiuto dei colleghi del comando provinciale di Foggia, che stavano fronteggiando altre situazioni delicate. Quindi, sempre in basso Molise, un incendio è divampato anche al bivio per Santa Croce di Magliano, in territorio di Rotello.

Nella notte interventi erano stati effettuati nei comprensori di Guglionesi e Petacciato.

Stamani, nuova girandola di fiamme, in via Rio Bello, nella zona Sud di Termoli, poi sulla Bufalara, che abbiamo documentato in diretta Facebook, quindi in contrada Ponticelli, tra Termoli e San Giacomo degli Schiavoni, nei pressi del crossodromo. Ultima annotazione, a Ururi, in contrada San Benedetto.

