Disservizi al poliambulatorio di Santa Croce di Magliano

SANTA CROCE DI MAGLIANO. «Il Sistema di Accoglienza ed Integrazione di Santa Croce di Magliano, in quanto ente che quotidianamente si relaziona e fruisce, per conto e nell'interesse dei propri beneficiari con i fondamentali servizi assicurati al territorio dal Distretto sanitario del paese, stante la necessità, in termini di rendicontazione, di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari effettuati, torna a chiedere, come già fatto con Pec indirizzata agli enti interessati nel corso delle scorse settimane, la predisposizione presso il Cup del presidio sanitario santacrocese di un pos che consenta la possibilità di pagare elettronicamente». Così Antonio Martino, referente Sai Santa Croce di Magliano.

«Paradossale il fatto che, nell'era della transizione digitale, si sia ancora costretti a pagare contanti alla mano. Parimenti si tornano a chiedere riassicurazioni circa il ripristino di servizi al momento sospesi quali quelli relativi all' Ufficio igiene - centro vaccinale e laboratorio di ostetricia e ginecologia».