Perde il controllo dello scooter e cade nella cunetta, 47enne soccorso sulla Tangenziale

TERMOLI. Non si contano più i casi di incidente stradale che coinvolgono scooter, moto e ciclomotori in genere. Un 47enne residente a Termoli, per causa in via di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è caduto mentre percorreva il tratto di Tangenziale, sulle rampe di accesso della statale 709 al lungomare Nord.

Il 47enne è stato trovato nella cunetta e soccorso prima da un automobilista di passaggio, che ha dato l'allarme, quindi dal 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.

Il centauro è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.