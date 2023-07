Vasto incendio boschivo nel Molise, in volo tre mezzi aerei

Vasto incendio boschivo nel Molise, in volo tre mezzi aerei

VENAFRO. Vasto incendio boschivo in atto dal primo pomeriggio di oggi. Le squadre dei Vigili del Fuoco e del servizio Aib Regionale hanno arginato le fiamme riuscendo a spegnerle vicino le case e le strade. La parte apicale dell’incendio, impossibile da raggiungere via terra, si è diretta verso i monti ove solo i mezzi aerei, che stanno operando, possono arginare l’incendio. Al momento tre velivoli stanno operando, un elicottero, un Eriksson e un Canadair per arginare l’incendio.

Galleria fotografica