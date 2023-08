Servizi estivi della Polizia contro i furti

CAMPOBASSO. Con l’arrivo delle vacanze estive e le assenze da casa, la Polizia di Stato di Campobasso ha effettuato un’attività di prevenzione contro questi reati.

Sono stati impegnate otto pattuglie dislocate in diversi punti della città.

L’iniziativa è stata voluta dalla Questura, coordinata dal dirigente Giglio della Squadra volante e ha coinvolto anche gli uomini dell’ufficio prevenzione e sicurezza.

1. Assicurarsi di chiudere bene porte e finestre: Prima di uscire di casa, verificare che tutti gli infissi siano ben chiusi e che la porta d’ingresso sia dotata di tutte le mandate. L’installazione di porte blindate, sistemi di videosorveglianza e antifurto può fornire ulteriore sicurezza, quindi è importante assicurarsi che siano funzionanti prima di allontanarsi.

2. Evitare di lasciare oggetti di valore: Evitare di lasciare grosse somme di denaro, gioielli o oggetti di valore all’interno delle abitazioni. Se non vi sono alternative, nascondere i preziosi in punti diversi della casa, e se possibile, fotografarli prima per facilitarne la ricerca in caso di furto.

3. Prudenza sui social network: Evitare di condividere su social network foto, storie, commenti e programmi di viaggio, così come informazioni sulle mete e le date di rientro. Queste informazioni potrebbero essere utilizzate da malintenzionati per individuare il momento migliore per intrufolarsi in casa.

4. Coinvolgere vicini di fiducia: Avvisare solo persone di fiducia della partenza e creare una chat comune con loro, magari se residenti nelle vicinanze, per aggiornarsi in tempo reale e accordarsi su eventuali sorveglianze. Chiedere ai vicini di fare attenzione a rumori sospetti o a persone sconosciute nella zona.

5. In caso di ritorno sospetto: Se, al ritorno dalle vacanze, si trova la porta aperta, socchiusa o chiusa dall’interno, evitare di entrare in casa e chiamare immediatamente il 112 – Numero Unico di Emergenza. L’ingresso istintivo potrebbe causare una reazione violenta del ladro ancora all’interno. Per garantire un buon esito delle indagini, non toccare nulla per non compromettere eventuali prove.

