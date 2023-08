Escalation di furti a San Giacomo: a segno 8 colpi

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Escalation di furti a san Giacomo degli Schiavoni. Ieri sera tra le 22 e le 23 sono stati messi a segno 8 colpi in appartamenti e villette a schiera con gente dentro casa.

«Nel mio caso mia moglie era sola in casa in tavernetta e i ladri sono entrati dal piano dove sono le camere da letto scardinando la finestra e facendo suonare l'allarme. Nonostante il suono prolungato dell'allarme sono entrati lo stesso prendendo quello che riuscivano a prendere e solo dopo le urla di mia moglie richiamando l'attenzione dei vicini si sono dileguati da dove erano entrati. Non si può vivere nella paura in casa propria – ha raccontato uno dei residenti, L. M - chiediamo più presenza delle forze di polizia e carabinieri sul territorio e non vogliamo essere prigionieri nelle nostre case per evitare i furti».

E’ evidente come all’opera siano delle bande specializzate, che nel loro ardire hanno persino minacciato in un caso il proprietario che li aveva messi in fuga, «Non preoccupatevi… torneremo».

Bottino ingente, quanto pare, tra contanti, preziosi e merce piazzabile al mercato nero.