Malore in acqua, muore un uomo di 70 anni

TERMOLI. Malore in spiaggia per un bagnante tra lido delle Sirene e la Stella Marina. L'uomo è stato soccorso anche dai bagnini del lido Lampara. Da indiscrezione, i bagnini hanno utilizzato anche il defibrillatore ed è in atto anche il massaggio cardiaco. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 Molise.

L'uomo circa 70 anni, originario di San Severo ma residente a Termoli era in acqua quando ha accusato il malore. È stato portato a riva dai bagnini, dove sono tuttora in atto i tentativi di rianimarlo, anche se sembrerebbe non ci sia nulla da fare.

Vani i tentativi di rianimarlo. L'uomo è deceduto.

Nell'arco della mattinata ci sono stati diversi malori anche nell'ambito della festività di San Basso, durante la cerimonia alla Cattedrale.