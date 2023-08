Auto in manovra e scooter a terra, 50enne trasportata all'ospedale

TERMOLI. Non passa giorno (o quasi) d'estate che non avvengano incidenti in cui restano coinvolti scooter e autovetture. Purtroppo. L'ultimo sinistro è di questa mattina, in via Martiri della Resistenza, nel tratto adiacente a piazza Donatori di Sangue.

Una 50enne si stava recando al lavoro in sella al suo motociclo, quando ne ha perso il contro al sopraggiungere di una Fiat Panda dal parcheggio del liceo scientifico.

Per lei contusioni e trasporto al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, col 118 Molise, che è intervenuto sul posto dalla postazione distante pochi metri, coi volontari della Misericordia in ambulanza. Rilievi a cura della Polizia municipale.