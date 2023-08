Auto si ribalta, due feriti trasportato all'ospedale

CAMPOBASSO. Incidente stradale nell pomeriggio di oggi in provincia di Campobasso, sulla statale 645, la fondovalle Tappino, nell'agro del comune di Campodipietra, al km 8,300.

Una autovettura è uscita di strada, ribaltandosi. Due le persone che si trovavano all'interno, rimaste ferite, ma non in modo grave. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise e i Carabinieri. I due occupanti sono stati così presi in carico dal personale medico e trasportate al Pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Campobasso.