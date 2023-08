Si azzuffano sul lungomare Nord, 41enne finisce al Pronto soccorso

TERMOLI. Litigio tra due corregionali, un uomo di San Severo e uno di Foggia, nella notte, sul lungomare Nord di Termoli.

Ad avere la peggio il 41enne residente nel capoluogo dauno, che dopo aver rimediato alcuni ceffoni in volto e in preda anche ai fumi dell’alcol, è rovinato a terra, procurandosi un trauma facciale. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di via Cina e i Carabinieri della compagnia di Termoli, oltre al 118 Molise, con l’equipe medica accompagnata dai volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.

Il 41enne è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, anche se nonostante fosse vigile e cosciente, proprio per la sua condizione di ebbrezza alcolica ha riferito di non ricordare nulla di cosa fosse accaduto.