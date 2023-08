A contatto auto e scooter, 13enne trasportato al San Timoteo

TERMOLI. Ennesimo incidente tra auto e scooter, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in via del Mare. Un 13enne è rimasto contuso ed è stato soccorso dal 118 Molise, sopraggiunto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Fortunatamente solo per accertamento precauzionali. Sul posto anche le forze dell'ordine.