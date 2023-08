Rubano l'auto di un turista, il suv finisce in fiamme

TERMOLI. Turista emiliano derubato di una Range Rover evoque in via Mario Milano nella notte tra domenica e lunedì. Purtroppo per lui, il suv è stato avvolto dalle fiamme nella zona industriale di Termoli.

Secondo incendio di autovettura, dopo quello avvenuto a Campomarino, ma stavolta con le indagini affidate alla Polizia di Termoli. Il proprietario non si era ancora accorto del furto subito, quando è stato avvertito dalle forze dell'ordine. A causare il rogo il probabile tentativo di sostituire la centralina del veicolo rubato, prima di fuggire verso la Puglia.