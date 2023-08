Cedimento nell'area del cantiere, chiuso un tratto di via Oliviero

TERMOLI. Assunti provvedimenti tecnici in via Oliviero, dove c'era stato il cedimento della pavimentazione stradale che aveva minato la stabilità del basamento della gru nell'ampio cantiere che sorge nella zona, che comprende anche via Saverio Cannarsa e via D'Ovidio.

Via Oliviero è stata chiusa al traffico precauzionalmente, stamani l'impresa provvederà alla riparazione della buca ed alla stabilizzazione dello strato più superficiale dell’area laterale al basamento della gru.

Sul posto oltre al personal della ditta, intervenuti tecnici comunali e personale del comando provinciale dei Vigili del fuoco.