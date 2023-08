Il rombo delle moto in ricordo di Nicolino "Lupetto" D'Urso

PER NON DIMENTICARE

PER NON DIMENTICARE mar 08 agosto 2023

Il rombo delle moto in ricordo di Nicolino "Lupetto" D'Urso

GUGLIONESI. Risuona il rombo delle moto a Castellara a Guglionesi, accompagnato da un lungo applauso. La gente si avvicina. Si riversa lì per ricordare Nicolino D'Urso, alias “Lupetto”.

Sono passati 13 anni da quel giorno in cui per la comunità guglionesana, tutta, un giorno di festa si trasformò nel giorno più triste.

Il dolore per la scomparsa, prematura e tragica di Nicolino, sconvolse tutti.

Lui, amante della vita. Della moto. Lui con il suo sorriso indimenticabile.

Tutti lo ricordano. Sono tanti gli amici motociclisti arrivati per rendergli omaggio anche sotto la pioggia battente di oggi. Perché anche a distanza di 13 anni, il suo ricordo vive. Vive nel cuore di chi lo ha conosciuto, di chi lo ha vissuto, di chi lo ha amato.

Tutti vicino all’amato fratello, organizzatore del memorial, all’amata figlia, agli amati nipoti a cui ha trasmesso la passione delle due ruote.

La prima tappa è stata la statale sotto Rotello, dove è stata posta una corona di fiori sul luogo dell’incidente, per poi rientrare a Guglionesi, per la visita al cimitero.

Il run è terminato in prossimità di Piazza “Castellara” a Guglionesi, dove c’è stato un piccolo rinfresco e un brindisi, in onore e in ricordo di Lupetto.

Per l’occasione la sua moto è stata posta su un piedistallo, con un faretto acceso puntato di fronte.

E in tanti, commossi, hanno ricordato Nicolino.