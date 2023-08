Arrestato sull' A14 moldavo con ordine di carcerazione

Era diretto in Puglia con moglie e figlio per le vacanze estive

VASTO. Era diretto in Puglia con moglie e figlio per le vacanze estive, quando la sua vettura è stata coinvolta in un incidente nel tratto chietino della A/14.

Controllato dagli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Vasto Sud intervenuti sul posto, l'uomo, un cittadino moldavo, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Cuneo, perché doveva ancora scontare la pena di due anni e 11 mesi, per aver commesso alcuni furti sul territorio italiano.

Il predetto è stato quindi arrestato e condotto presso la locale Casa Circondariale.