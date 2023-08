Vigili del fuoco molisani impegnati in Friuli

CAMPOBASSO. Ieri sera è rientrata in sede l'ultima sezione operativa di soccorso per l'ondata di maltempo che ha colpito nei giorni scorsi in Friuli.

Sono stati più di 1.600 gli interventi realizzati in 15 giorni, per alberi pericolanti, danni alle abitazioni e alle attività produttive, soprattutto nelle province di Udine e Pordenone.

Anche i Vigili del Fuoco di Campobasso e Isernia sono stati interessati da subito a dare una mano ai colleghi friulani, assieme ad altri comandi provenienti dal Lazio, Toscana, Liguria, Piemonte, Trentino e Marche, con un totale di 21 Vigili del Fuoco impegnati in tre sezioni operative.

