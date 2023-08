Esce fuori strada con l'auto sulla statale 16, trasportata all'ospedale una 75enne

TERMOLI. Una 75enne originaria della provincia di Foggia è rimasta coinvolta alla guida della sua autovettura in una uscita di strada sulla statale 16 Adriatica, al confine tra Puglia e Molise.

L'incidente è avvenuto nel territorio compreso tra Chieuti e Campomarino, in direzione Termoli.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il 118 Molise, con la postazione del Lido e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. L'anziana al volante era da sola in macchina, è stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, per gli accertamenti del caso.