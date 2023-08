Furgone finisce contro un palo e investe pedone

TERMOLI. Furgone esce fuori strada in via Madonna delle Grazie, nei pressi dell'uscita posteriore del centro commerciale "Lo Scrigno", finisce contro un palo e investe un pedone.

Attimi drammatici nella serata termolese. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di via Brasile e il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.

Il conducente del furgone ha dichiarato di aver subito un colpo di sonno e di non essersi accorto di aver urtato il passante, che è rimasto ferito, ma non pare in modo grave, e trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Si tratta di un 63enne.