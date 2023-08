S'incastra tra la tenda da sole e il solaio, liberato dai Vigili del fuoco

TERMOLI. Attimi di panico questa mattina in via Fratelli Brigida a Termoli. Un uomo è rimasto incastrato con la testa in un sistema di tendaggio da terrazzo, nelle tapparelle.

Alla richiesta di aiuto da parte dell'uomo, molti presenti al "Grecale" hanno subito allertato i Vigili del fuoco, che hanno trovato l'uomo con la testa tra il solaio e la tenda da sole.

Sul posto è arrivata anche l'automedica seguita dall'ambulanza. L'uomo, secondo indiscrezioni, sta bene ma tanto spaventato.

Galleria fotografica