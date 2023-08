Vasto incendio a San Martino, all'opera numerose squadre

Incendio a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Temperature in rialzo rispetto agli ultimi giorni e divampano nuovi incendi, alcuni dei quali davvero rognosi da domare, come quelli nel territorio di San Martino in Pensilis, dove numerose sono state le squadre interessate, dei Vigili del fuoco e della Protezione civile, anche con l’intervento dei Carabinieri della compagnia di Larino.

Almeno un paio i roghi nel comprensorio sanmartinese, così come due, tra ieri sera e stamani in quello di Montenero di Bisaccia.

Tornando a San Martino in Pensilis, al lavoro una trentina di persone, con sei squadra diverse, dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano del 115.

L'incendio si è sviluppato tra il depuratore, il cimitero e Contrada Laudadio dove ci sarebbero anche delle abitazioni con le bombole del gas all'esterno e ovviamente c'è stata grossa preoccupazione, proprio per le bombole. A coadiuvare i Vigili del fuoco e il 112, le associazioni sono Anc 33esimo nucleo operativo, distaccamento Smip, e Anvvfc di Smip.