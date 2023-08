Perdita agli impianti del gasdotto: intervengono i Vigili del fuoco

BIFERNINA. Alle 18 i Vigili del fuoco sono intervenuti sul gasdotto tra Guglionesi e San Martino in Pensilis per una forte perdita di gas avvertita da alcuni automobilisti non molisani che si erano fermati nelle campagne uscendo dalla Bifernina dal bivio di San Martino per far fare la pipì al cane e hanno sentito una forte perdita di gas, sul posto oltre i Vigili del fuoco ci sono anche i tecnici della Gsi.