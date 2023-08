Cardiologi dell'ex Gemelli al San Timoteo, cambia il rapporto pubblico-privato

TERMOLI. Primi turni all’ospedale San Timoteo per i cardiologi provenienti dall’ex Gemelli Molise. Sono quelli di questo fine settimana lungo, dal pomeriggio di oggi al turno di sabato.

La notizia della convenzione siglata dall’Asrem con Responsible Spa per l’invio dei cardiologi in soccorso all’ospedale San Timoteo è stata ufficializzata a chi lavora in reparto nella mattinata di ieri, intorno alle 11, dopo che già erano emerse indiscrezioni in tal senso.

A dire il vero, medici e infermieri poco credevano a questa soluzione, che già era stata prospettata per parte privata mesi fa, ma ora dinanzi al cambio di governo, muta anche l’atteggiamento tra pubblico e privato.

Intanto, dal gruppo social “Salviamo l’ospedale San Timoteo di Termoli” arriva questo messaggio: «L'urgenza nel reparto di Cardiologia dell'Ospedale San Timoteo è stata risolta grazie a una collaborazione con l'ex Gemelli Molise Spa, ora Responsabile Spa. Questa partnership ha permesso di mantenere la continuità nell'assistenza e di evitare l'interruzione dei servizi pubblici – evidenzia l’amministratore Andrea Montesanto - mi auguro che nei prossimi giorni potrò condividere ulteriori notizie positive riguardanti anche il reparto di Urologia.

È fondamentale affrontare definitivamente il problema, una volta che l'urgenza nei reparti di Urologia e Cardiologia sia stata risolta, partendo innanzitutto dalla carenza di personale. Vogliamo evitare di trovarci nuovamente in questa situazione tra qualche settimana. Vi ringraziamo per il vostro costante sostegno. Vi invito a rimanere sintonizzati per ulteriori sviluppi e novità che spero di condividere al più presto».