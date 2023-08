Estorsioni sulla costa: ragazza in manette, era la complice del 41enne

TERMOLI. Arresti per estorsione a Termoli: dopo quello a carico di un 41enne pugliese residente sulla costa, a finire in manette una sua complice, 25enne del posto, finita in carcere a Chieti. Ad arrestarla sempre i militari dell’Arma della compagnia di Termoli, che hanno proseguito l’attività investigativa e ottenuto il mandato di cattura chiesto dalla Procura ed emesso dal Gip del Tribunale frentano.

La tempestiva indagine svolta dagli uomini della Benemerita, originata da un’attività informativa autonoma a cui era seguita una formale denuncia da parte della vittima, consentiva al personale dell'Arma di sorprendere l’uomo subito dopo essersi fatto consegnare dalla stessa, una 28enne anch’ella residente in Termoli, 120 euro in contanti, poi rinvenuti addosso al 41enne durante una perquisizione personale effettuata d’iniziativa a suo carico proprio sul luogo dell’avvenuta consegna. Nel corso degli immediati accertamenti, si è appurato anche che il denaro consegnato dalla donna costituisse solo una parte dei complessivi mille euro richiesti dall’estorsore, peraltro dopo reiterate minacce poste in essere di persona ed a mezzo telefono, quale pagamento per un presunto asserito debito contratto dalla vittima ed a suo dire non ancora saldato.

A quel punto, sorpreso nell’immediatezza col frutto della propria condotta delittuosa ed appurate le sue oggettive responsabilità penali, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e associato alla casa circondariale più vicina, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino. Subito dopo, l’attenzione degli inquirenti è stata rivolta a chi potesse aver dato una mano concreta, sempre minacciando e ricattando, intimidendo la vittima e allora è emersa la figura della 25enne, arrestata a sua volta.