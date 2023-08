Emergenza furti a San Martino in Pensilis: «Prese di mira abitazioni singole e villette»

SAN MARTINO IN PENSILIS. Furti nelle abitazioni del basso Molise, diverse le località bersagliate nell'estate 2023, tra queste c'è San Martino in Pensilis. A scriverci direttamente i residenti:

«Siamo un gruppo di cittadini di San Martino in Pensilis, vi contattiamo per segnalare una serie di furti ripetuti nelle nostre zone, l’ultima ieri sera. Vi chiediamo cortesemente di segnalare, con la vostra testata, questi episodi, esortando le forze dell'ordine a una piu assidua vigilanza, dato che l’intervento di ieri è avvenuto con circa due ore di ritardo e nel frattempo le tre auto avvistate hanno provato a svaligiare altre case in tutta tranquillità».

Una testimonianza di quanto sta accadendo, soprattutto a danno di case singole o villette, i cui colpi vengono studiati e pianificati.

In merito è intervenuto sui social anche il consigliere regionale di opposizione Vittorino Facciolla:

«L'ondata di furti che sta interessando il nostro comune ha ormai superato ogni limite di tolleranza. Non c'è giorno che trascorra senza che sia raccontata la cronaca di un nuovo episodio. Non c'è giorno che trascorra senza che cresca la paura nelle nostre famiglie, specie se vi sono in casa bambini ed anziani. Non se ne può più. Certo le amministrazioni non hanno alcuna colpa, e con sommo dispiacere ricordo ancora i vomitatori di odio che ne addebitavano il concorso nelle responsabilità a quelle passate. Accattoni! Ma ciò che non mi convince è, invece, il silenzio pubblico, e forse anche privato, di chi ci rappresenta. Quello sì che è colpevole. Se avvengono furti con sì tale frequenza, in una comunità, si reclamano, con forza, alle autorità preposte maggiori forme di controllo e tutela. Si scrive al prefetto, al questore, alla compagnia carabinieri competente per territorio, alla procura della Repubblica presso il tribunale di Larino, per segnalare lo stato di pericolo e preoccupazione nel quale versa la popolazione. E si chiede di agire con tempestività. Ed allora lo si faccia, senza indugio, perché è già tardi!»