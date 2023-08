Auto contro scooter in via Corsica, due giovani al Pronto soccorso

TERMOLI. Il copione si rinnova senza soluzione di continuità in questa estate 2023, di oggi pomeriggio l'ennesimo incidente tra auto e scooter, stavolta avvenuto in via Corsica. Sinistro all'altezza dell'autolavaggio, con la macchina che vi stava entrando.

Sul motociclo un ragazzo e una ragazza, di 18 e 19 anni. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, e le forze dell'ordine. I due giovani sono stati trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.

Galleria fotografica