Procura di Foggia disporrà l'autopsia sul 17enne annegato a Marina di Lesina

MARINA DI LESINA. Non è stata ancora restituita ai familiari la salma del 17enne annegato ieri a Marina di Lesina, dove stava facendo il bagno in mare in compagnia del papà.

A perdere la vita un minorenne di nazionalità romena e residente a Foggia, Marian Postalake. La Procura di Foggia disporrà l’autopsia sul corpo senza vita del ragazzo, probabilmente per vagliare un eventuale malore subito dal 17enne.

A causare l’annegamento le condizioni del mare, piuttosto agitato, con la corrente e le onde che hanno trasformato un pomeriggio di relax in tragedia.

Ad accorgersi del dramma che si stava consumando sotto i suoi occhi il bagnino del lido Mirage, che si è tuffato prontamente in acqua, salvando il genitore, mentre il corpo del giovane era stato già portato via dalle onde, nonostante il disperato tentativo di alcuni bagnanti, che tuffandosi a loro volta hanno provato a salvarlo.

L’hanno raggiunto e portato in spiaggia quando era già deceduto. I medici del 118, intervenuti con 4ambulanze ed elisoccorso, hanno provato a rianimarlo, senza riuscirci. Sul posto anche la Guardia costiera e quella Ausiliaria, che hanno battuto il tratto di mare interessato. Un’ora il tempo trascorso per recuperare il 17enne, la cui morte ha causato un malore alla madre, appena venutane a conoscenza.