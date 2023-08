Turista polacco salvato: "Complimenti a Damiano, Andrea e Francesca"

SAN SALVO. Questa mattina un turista polacco di circa 50 anni ha accusato un malore mentre stava nuotando dietro la scogliera nei pressi del Porto Turistico di San Salvo (leggi).

Tempestivo l'intervento dei bagnini de "La compagnia del Mare Lifeguard" Andrea Fizzani, Francesca D'Alessio e Damiano Coduti, brevettati dalla Società Nazionale di Salvamento di Vasto.

Necessario l'ausilio del pattino di salvataggio per soccorrere l'uomo che, in grande difficoltà, si era aggrappato ad uno degli scogli nel tentativo di restare a galla.

Una volta ricondotto a riva, i soccorritori hanno disteso il 50enne su un lettino e, allertata la Guardia Costiera, hanno atteso l'arrivo dei sanitari del 118.

"Mi congratulo con i bagnini per il lavoro svolto" ha dichiarato il Presidente della Lifeguard Cristian Di Santo. "Raccomando in questi giorni massima prudenza, perché saranno giorni di grande affollamento delle spiagge, quindi non abbassiamo la guardia. Noi adotteremo tutte le misure preventive possibili".