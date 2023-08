Cade in un dirupo, salvato dai Vigili del fuoco

CAMPOBASSO. Cade in un dirupo, non distante dalla sua abitazione, in contrada Mascione a Campobasso. Emergenza intorno all'ora di pranzo di oggi nella periferia del capoluogo. Subito allertate le forze dell'ordine e i soccorritori del 118 Molise e dei Vigili del fuoco del comando provinciale.

Gli uomini del 115 sono riusciti a salvarlo e poi consegnarlo ai medici del Molise soccorso.