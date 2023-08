Investito in bici da veicolo pirata, 19enne finisce al Pronto soccorso

CAMPOMARINO LIDO. Un 19enne finisce al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo dopo essere stato investito mentre era in bici a Campomarino lido da un veicolo pirata, che ha commesso anche un'omissione di soccorso, poiché il suo conducente non si è fermato dopo l'impatto.

Il ragazzo in sella alla bici, per fortuna, non si è fatto molto, solo escoriazioni a un ginocchio. È stato soccorso dal 118 Molise e dai volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e trasferito al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione.