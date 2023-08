Incidente in via Maratona, polemiche social sull'incrocio: «Uno dei più bui e pericolosi»

Incidente in via Maratona: lo schianto della moto

TERMOLI. È un 25enne originario di Palata il centauro che nella tarda serata di ieri è stato coinvolto nell’uscita di strada e nello schianto sulle transenne para pedonali di via Maratona, all’incrocio di via Mascilongo.

Il giovane è stato trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo dal 118 Molise e dai volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, mentre sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di via Cina.

Notizia, quella dell’incidente in moto all’uscita di via Magellano, col 25enne che stava risalendo dal lungomare Nord, che ha scatenato le polemiche social sulla scarsa illuminazione pubblica.

«Uno degli incroci più pericolosi è bui di Termoli. Tra l'altro pienissimo di ragazzi, moto, macchine parcheggiate ai lati della strada... Insomma c'è bisogno di un'attenzione particolare Spero per il ragazzo che non sia niente di grave e presto sarà solo un brutto ricordo».

«Lì è buio pesto. Non vedi se c'è un pedone, non vedi se sull'asfalto c'è breccia o qualsiasi accidenti. L'unica luce è quella del bar. Marciapiedi impraticabili. Eppure in campagna elettorale avevano promesso illuminazione, telecamere e si sono riempiti la bocca di chiacchiere! Termoli non ha mai fatto tanto schifo come da 5 anni a questa parte! E non ne faccio una questione politica, perché sono tutti uguali».

Strada completamente buia! Per camminare sul marciapiedi, che è tutto dissestato, bisogna accendere la torcia del telefono! Sicuramente ha beccato un fosso nell'asfalto. Tra l'altro ho notato che la nuova rotatoria vicino l'innesto della tangenziale è già tutta bagnata dagli irrigatori (fatti senza criterio) mettendo a rischio scooteristi e motociclisti! Ma con quale criterio realizzate queste furbate a Termoli? Siete del mestiere?»

