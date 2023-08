Altro incidente in Molise, Alfa 147 esce fuori strada: tre feriti

ISERNIA. Incidente nella notte anche in provincia di Isernia, sempre sulle strade molisane. È avvenuto all'ingresso della località di Colli a Volturno. Un'Alfa 147, per cause accertate dai Carabinieri della locale stazione, è uscita di strada.

Tre le persone coinvolte e rimaste contuse, soccorse e medicate sul posto dall'equipe medica del 118 Molise soccorso. Il sinistro è accaduto mezz'ora dopo la mezzanotte.