Dottoressa trovata morta in casa, Carabinieri ascoltano il compagno e altre due persone

ISERNIA. Come abbiamo già anticipato nella prima notizia, è stata disposta l’autopsia sul corpo della 34enne dottoressa originaria di Sant’Elia a Pianisi, ritrovata senza vita nella mattinata di oggi, nell’abitazione del centro storico di Isernia. È stato aperto dalla Procura pentra un fascicolo per chiarire le cause della sua morte. Per il momento, si indaga contro ignoti e non risultano persone iscritte nel registro degli indagati.

In queste ore i Carabinieri stanno ascoltando il compagno, anche lui medico all’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia, come persona informata dei fatti. Ascoltati anche il padrone di casa e una vicina. La salma della dottoressa si trova attualmente all’obitorio del Veneziale, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.