Schianto in moto, il 25enne ricoverato al San Timoteo ma fuori pericolo

TERMOLI. È ricoverato all'ospedale San Timoteo di Termoli, ma non in condizioni critiche, per fortuna, il 25enne originario di Palata rimasto coinvolto nella tarda serata di ieri nell'uscita di strada di via Maratona, in sella alla sua motocicletta.

Il giovane stava risalendo dal lungomare Nord, quando giunto all'incrocio tra via Magellano, via Maratona e via Mascilongo, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato del commissariato di via Cina, è finito contro le transenne para pedonali, rovinando a terra. Soccorso dal 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, il 25enne è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.