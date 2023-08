Ci risiamo, scontro tra auto e scooter in centro

TERMOLI. Mattinata di Ferragosto subito contrassegnata da un incidente stradale, avvenuto poco dopo le 9 in pieno centro, all'incrocio tra via Oliviero e via Adriatica.

Il copione è sempre lo stesso, un'autovettura che si scontra con uno scooter, ormai dinamica consolidata della stagione estiva, nella casistica dei sinistri.

Sul posto, oltre a un capannello di gente, che si è radunata nella zona interessata, intervenute le forze dell'ordine e il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato il conducente, del ciclomotore, un pensionato, al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

Galleria fotografica