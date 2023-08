Ancora un incendio a San Martino in Pensilis, diverse le squadre impegnate

SAN MARTINO IN PENSILIS. Ancora un incendio è divampato nel territorio di San Martino in Pensilis, sulla strada per il convento.

Rogo di proporzioni significative, che sta impegnando dalla tarda mattinata di oggi almeno tre squadre tra Vigili del fuoco e Protezione civile. La segnalazione al centralino del 115 è avvenuta poco dopo le 12.