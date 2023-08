Auto distrutta dalle fiamme, intervengono i Vigili del fuoco

BOJANO. Nel primo pomeriggio a Bojano un'auto resta distrutta dalle fiamme per cause ancora in corso di accertamenti.

Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Campobasso e una gazzella dei Carabinieri della compagnia di Bojano.