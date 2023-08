Rubano il Discovery a un turista: «Qui è tutto bello, ma la sicurezza dov'è? Non tornerò più»

TERMOLI. Non aveva contezza del rischio di furti d’auto che in questa estate 2023 rappresenta uno dei motivi di maggiore preoccupazione sulla costa molisana. Nella notte tra domenica 13 agosto e lunedì 14, un turista milanese in vacanza a Termoli ha visto sparire la sua Land Rover Discovery, parcheggiata nella zona di Rio Vivo. Ha presentato regolare denuncia e solo nella stessa mattinata di due giorni fa erano state sporte altre denunce per vetture rubate poche ore prima.

Sappiamo che della vicenda si è occupato ogni livello istituzionale, con interrogazioni parlamentari e nel comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, ma resta lo sdegno per una vacanza timbrata da questo marchio infame, per il nostro territorio. Pessima pubblicità turistica, lo si evince anche dalla lettera che lo stesso proprietario derubato ci ha inviato.

«Mi hanno rubato la macchina! Durante questa vacanza ho iniziato a scoprire il Molise, scoprire Termoli ed ho conosciuto gente in gamba, operosa, gentile ed accogliente.

Che bello! Bella scoperta il Molise e Termoli. Ma mi hanno rovinato tutto! Tutta l'esperienza termolese e molisana.

Ed è un vero peccato per me, per la mia famiglia e per tutta la cittadinanza e i lavoratori termolese.

Il mio ricordo, le mie parole e le mie condivisioni social (importanti come quelle di tutti) non potranno che essere infelici. E chi ci perde sono io, certamente, ma anche i termolesi e i molisani. La cosa peggiore è che tutti lo sanno che qui rubano le macchine. Tutti tranne me, tranne i turisti. È cosa risaputa e quasi, socialmente amaramente accettata. Che dispiacere! Che sconforto!

E adesso sono qui in attesa del "cavallo di ritorno"... Ma lo aspetto per sputargli in faccia. Si perché esiste anche questo. C'è la possibilità che ti contattino, se hai il contatto giusto, e ti chiamino per chiederti un riscatto. Un riscatto! Anche questa è una cosa risaputa. Sulla bocca di tutta la gente del luogo con cui ho parlato. Ma daiiii!! Ma vi rendete conto di quanto può valere la mia macchina al mercato nero? Si era una bella macchina ma tutta smontata e rivendita a pezzi (parole dei carabinieri) quanto può valere? 3Mila? 5Mila? 10Mila? Ma che danno enorme vi arreca vi rendete conto? Siete bella gente, avete una bellissima regione (troppo poco chiacchierata), ottimo cibo. Ma la sicurezza dov'è? Mi dispiace, non tornerò più e tutta la gente con cui parlerò se ne guarderà bene dal farlo. Svegliatevi!»