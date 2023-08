Ennesimo scontro tra auto e cinghiale sulla statale 87

TERMOLI. Ennesimo scontro tra un'auto e un cinghiale sulle strade del basso Molise. È avvenuto nella serata di oggi sulla statale 87, più o meno all'altezza dello stabilimento ex Del Giudice, nella carreggiata in direzione Larino. Sul posto intervenute le forze dell'ordine, con la volante del commissariato di Polizia di via Cina. Rallentamenti inevitabili alla circolazione.