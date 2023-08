Giovane dottoressa trovata morta in casa, procede l'inchiesta della Procura

ISERNIA. Procura di Isernia al lavoro sulla vicenda della dottoressa 34enne originaria di Sant’Elia a Pianisi, trovata morta nella sua abitazione di Isernia lunedì scorso.

In queste ore il Pm incaricato conferirà l’incarico al medico legale che dovrà effettuare l’autopsia sul corpo della nefrologa, che lavorava all’ospedale Veneziale. Al momento nel fascicolo aperto dalla magistratura non c’è alcun iscritto nel registro degli indagati, ma ci potrebbero essere novità in questo senso. Non si esclude, infatti, che possa essere configurata l’ipotesi di reato per istigazione al suicidio.

Su questo, però, non ci sono conferme da parte dei vertici della Procura, che stanno mantenendo, com’è opportuno, il massimo riserbo, vista la delicatezza dell’inchiesta, affidata ai militari del comando provinciale dell’Arma.

Nei giorni scorsi i Carabinieri hanno sentito alcune persone, tra cui il medico con cui la donna pare avesse una relazione, i vicini e il padrone di casa, così come hanno compiuto ulteriori rilievi nell’appartamento, alla ricerca di elementi utili all’attività investigativa.