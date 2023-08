Incendi nel basso Molise, Vigili del fuoco all'opera

BASSO MOLISE. Tre incendi sono divampati nel basso Molise, entrambi sul versante bifernino. Un primo, in contrada Mauro, a Montecilfone, sulla strada provinciale che collega la località arbereshe a Guglionesi. Incendio boschivo che ha richiamato sul posto l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli.

Ma c'è anche un secondo fronte da domare, sull'altra strada provinciale che prosegue per Palata, anche in questo caso intervento del 115. Il terzo, sulla Ss 483, sempre in territorio di Guglionesi, in contrada Cucina.

