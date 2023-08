Ampio incendio di sterpaglie tra la Trignina e la Fondovalle Treste

LENTELLA. Un ampio rogo di sterpaglie è divampato intorno alle 17 di questo pomeriggio tra la Trignina e lo svincolo per la Fondovalle Treste.

Sul posto i Vigili del fuoco di Vasto. La colonna di fumo è ben visibile a diversi chilometri di distanza.

Momentaneamente è stato bloccato il traffico sulla Trignina per via del fumo, poi la circolazione è ripresa regolarmente poiché non vi era più mancanza di visibilità per gli automobilisti.

Infatti il fumo è spinto dal vento in direzione entroterra e non verso la SS 650.

Galleria fotografica