Sfondano la recinzione in via dei Pruni e invadono i campetti ancora da completare

TERMOLI. Non ci siamo. Per niente.

Dimostrazione di immaturità e qualcuno potrebbe dire, beh, ci sta sono ragazzi. No. Siamo in via dei Pruni, in via di realizzazione i due campetti che l'amministrazione comunale di Termoli ha previsto dopo una robusta sollecitazione di un gruppo di residenti, che nell'autunno scorso avevano manifestato di fronte all'area verde di proprietà pubblica.

Negli ultimi giorni alcuni adolescenti hanno danneggiato la recinzione dell'area di cantiere, perché é ancora tale, forse stanchi di giocare a pallone in mezzo alla strada, slalomeggiando tra le auto, e sono penetrati all'interno per usare i nuovi campi che stanno per essere completati. Ovviamente una violazione vera e propria. Ora toccherà alla direzione dei lavori ripristinare le condizioni di sicurezza.

Evidente il rischio che qualcuno possa farsi male su impianti non ancora consegnati e ultimati.

