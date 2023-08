Turista 32enne morta precipitando nella scarpata, verso il recupero della salma

ISERNIA. Le complesse operazioni di recupero della salma della donna 32enne di Nocera inferiore precipitata questo pomeriggio dal sentiero adiacente il ponte tibetano di Roccamandolfi sono in fase di conclusione.

La salma è stata riportata a monte sul sentiero, e a breve verrà consegnata per essere trasportata presso l'obitorio di Isernia. Le operazioni tecniche di recupero sono state effettuate sotto il coordinamento del Soccorso Alpino in cooperazione con il personale dei Aggiornamento soccorso Roccamandolfi. Aggiornamento.

