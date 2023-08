Cordoglio diffuso per la morte della 32enne precipitata nella scarpata

ISERNIA. Comunità di Roccamandolfi e di Nocera Inferiore sconvolte per la tragedia in montagna costata ieri la vita a una 32enne, Elia Caroccia, scivolata in un burrone mentre partecipava a una escursione nel territorio di Roccamandolfi, nei pressi del ponte tibetano.

Difficili e complesse le operazioni di recupero della salma, con gli uomini del Soccorso Alpino e i Vigili del fuoco. Il 115 è tornato anche stamani, per recuperare gli effetti personali.

Si richiesta dei Carabinieri della Stazione di Cantalupo del Sannio, una squadra di tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico questa mattina si è recata sul luogo dell'incidente per il recupero dei reperti e degli effetti personali della donna precipitata ieri dal sentiero adiacente il ponte tibetano di Roccamandolfi.

È stato necessario effettuare due riprese di calata su corda lungo le pareti a valle del punto dove la donna è scivolata per raggiungere tutti i reperti, alcuni dei quali erano sull'alveo del fiume a circa 80 metri al di sotto del sentiero.

Risaliti a monte del sentiero i reperti recuperati sono stati consegnati al maresciallo dei Carabinieri della Stazione di Cantalupo del Sannio presente sul posto.

Alla famiglia della donna defunta le più sentite condoglianze da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Sul corpo senza vita della 32enne effettuata l’ispezione cadaverica, ora si attende la decisione della Procura di Isernia, che non dovrebbe disporre l’autopsia, poiché quanto successo sarebbe classificato come incidente in montagna. I Carabinieri della compagnia pentra hanno raccolto le testimonianze dei compagni di cordata. Ad alzarsi in volo, ieri, anche un elicottero da Pescara, ma la profondità della gola in cui era precipitata la giovane escursionista ne ha reso impraticabile l’utilizzo.

Da Giacomo Lombardi, sindaco di Roccamandolfi, questo messaggio: «Siamo addolorati per quanto accaduto. Tutta la comunità di Roccamandolfi si stringe ai familiari della ragazza deceduta ieri in montagna in tragiche circostanze. Ringrazia a nome mio anche i carabinieri di Cantalupo, quelli forestali, i vigili del fuoco e il soccorso alpino perché sono stati davvero bravi. Recuperare la salma è stato tutt'altro che facile».

Messaggio di adesione al lutto anche dall’amministrazione comunale e la città tutta di Nocera Inferiore, che si stringono alla famiglia Caroccia per la tragica scomparsa della giovane Elia. «Ci uniamo al loro dolore, nella speranza che Elia possa riposare in pace».

