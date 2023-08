Furgone si ribalta e prende fuoco, era stato rubato a Pescara

DOGLIOLA. Un furgone Vito Mercedes è stato trovato in fiamme sulla strada che porta da Dogliola alla Trignina, ovvero sulla Strada Provinciale 207.

Il mezzo ha impattato violentemente contro un muro e poi si è messo su un fianco nei pressi di una curva. È accaduto alle prime luci dell'alba, ma l'allarme è scattato intorno alle 7 di questa mattina.

Sul posto sono giunti i Carabinieri di Fresagrandinaria e i Vigili del fuoco di Termoli che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza quel che restava del mezzo.

Il veicolo, dopo gli accertamenti del caso eseguiti dai militari, è risultato essere stato rubato a Pescara la scorsa notte e non sono stati trovati feriti o persone sul posto.

Ciò fa intuire che a bordo potevano esserci probabilmente malviventi intenzionati a commettere furti in zona e che non conoscendo la strada sono stati protagonisti di un rocambolesco incidente per via dell'elevata velocità.