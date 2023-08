Tamponamento sull'A14, famiglia trasportata al Pronto soccorso

MONTENERO DI BISACCIA. Tamponamento sulla carreggiata Nord dell’A14, nella mattinata di oggi, in territorio di Montenero di Bisaccia. Il sinistro, avvenuto al km 456,800, poco prima del casello di Vasto Sud. Due le auto coinvolte, in una delle cui viaggiava una famiglia di 5 persone, genitori e 3 figli. Sul posto la Polizia stradale di Vasto Sud e il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. L’ambulanza ha trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo la madre e i tre figli. Lo scontro ha provocato code di almeno 3 km, per permettere i soccorsi e i rilievi.

