Scontro tra due auto a Montenero, conducenti "in proprio" al pronto soccorso

MONTENERO DI BISACCIA. Nel pomeriggio di oggi incidente stradale in contrada Colle Rampone a Montenero. Una vettura ha perso il controllo in seguito allo scoppio di uno pneumatico ed è finita contro una Fiat Punto. I due conducenti, lievemente contusi, seppur allertato il 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, hanno preferito recarsi al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo con mezzi propri. Rilievi a cura dei Carabinieri della stazione di Montenero di Bisaccia.

Galleria fotografica