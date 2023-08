Dramma in montagna: Procura dispone l'autopsia sulla salma della 32enne Elia Caroccia

Giovane escursionista precipita nella scarpata: il dramma in territorio di Roccamandolfi

ISERNIA. La Procura di Isernia ha deciso di far eseguire l’autopsia sulla salma della 32enne Elia Caroccia, la giovane escursionista di Nocera Inferiore deceduta ieri pomeriggio a causa di un incidente in montagna, lungo un sentiero impervio nei pressi del Ponte Tibetano, a Roccamandolfi.

La turista campana stava effettuando una escursione insieme al fidanzato e ad alcuni amici della provincia di Salerno quando, per causa ancora da accertare, è scivolata in un dirupo precipitando per oltre 80 metri. I compagni di escursione, verso le 13,30, hanno lanciato l’allarme. Sul posto Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Carabinieri e personale del 118. Solo verso le 16 i soccorritori hanno raggiunto la 32enne per la quale, però, non c’era più nulla da fare.

Dopo il nulla osta del magistrato, il procuratore di Isernia Carlo Fucci, i Vigili del Fuoco hanno iniziato le lunghe e complesse operazioni di recupero della salma che in serata è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Veneziale, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Elia Caroccia lavorava come impiegata in un call center e svolgeva anche opera di volontariato a Nocera Inferiore.

L'incarico al medico legale sarà conferito nelle prossime ore.